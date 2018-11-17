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Стандарт одноместный

Небольшой одноместный номер отлично подойдет для самостоятельных путешественников или, например, для мамы с маленьким ребенком. Несмотря на скромную площадь, здесь есть все необходимое для комфортного отдыха. Подробное описание номера >>>

Стандарт одноместный
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Летний отдых у моря в Крыму - всего от 1400 руб. с человека в сутки с трехразовым питанием. Ждём Вас в гости до 20 сентября!

Стандарт Одноместный

Уютный однокомнатный номер рассчитан на 1 основное место.
Площадь номера - 9 кв.м. 
Основное место - односпальная кровать или полуторный диван. 
ОТЛИЧИЕ: номера данной категории располагаются на 1-4 этажах. Вид с верхних этажей может быть либо на прилегающую парковую территорию, либо на море. Вид с первых этажей закрыт красивыми туями, которые создают ощущение приватности. 

В каждом номере: 

  • холодильник;
  • кондиционер;
  • телевизор (кабельное TV на 12 каналов);
  • графин и стакан;
  • комплект постельного белья;
  • комплект полотенец - банное и для лица;
  • санузел с душем;
  • одноразовое мыло;
  • балкон без мебели;
  • сушка для белья (веревка и прищепки) на балконе. 

В стоимость размещения в номере включены:

  • Reception 24/7
  • влажная уборка номеров: 1 раз в 2 дня;
  • смена постельного белья: 1 раз в 7 дней (или по требованию за отдельную плату);
  • смена полотенец: 1 раз в 7 дней (или по требованию за отдельную плату);
  • трехразовое питание по системе “Шведский стол”;
  • детская анимация в летний период по расписанию;
  • оборудованный пляж со спасателями и охраной. На пляже для всех гостей – шезлонги, зонтики, кабинка для переодевания, скамейки. Время работы с 8:00 до 20:00; 
  • Wi-Fi в холлах на каждом этаже;
  • место для вашего автомобиля на открытой стоянке на территории;
  • пользование гладильной комнатой;
  • пользование микроволновой печью (расположена в гладильной комнате);
  • регистрация иностранных граждан;
  • услуга “Будильник”;
  • вызов такси, кареты скорой помощи;
  • пользование мангалом (также предоставляются набор шампуров и казан) по предварительному бронированию на Reception;
  • пользование электрическим чайником (по запросу у горничной на каждом этаже). 
  • пользование настольным теннисом и тренажерным залом на территории. 
     

Стоимость указана в рублях за номер в сутки и включает трехразовое питание для всех гостей:
 

Категория номера Основных мест в номере Дополнительных мест в номере Сезон Высокий сезон
01.06.21 - 24.06.21
28.08.21 - 20.09.21		 25.06.21 - 27.08.21
FB (трехразвовое питание)
Стандарт одноместный 1 0 2100 2600

Обращаем Ваше внимание:

  • в номере этой категории доступно размещение одного ребёнка до 4-х полных лет бесплатно с предоставлением питания и нет дополнительных мест;
  • бронирование номеров осуществляется только на период от 3-х ночей;
  • фактические интерьеры и цветовое оформление номеров этой категории могут отличаться от представленных на фото, с сохранением заявленных основных характеристик номера и его комплектации. 
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