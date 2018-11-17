Стандарт одноместный
Небольшой одноместный номер отлично подойдет для самостоятельных путешественников или, например, для мамы с маленьким ребенком. Несмотря на скромную площадь, здесь есть все необходимое для комфортного отдыха. Подробное описание номера >>>
Стандарт Одноместный
Уютный однокомнатный номер рассчитан на 1 основное место.
Площадь номера - 9 кв.м.
Основное место - односпальная кровать или полуторный диван.
ОТЛИЧИЕ: номера данной категории располагаются на 1-4 этажах. Вид с верхних этажей может быть либо на прилегающую парковую территорию, либо на море. Вид с первых этажей закрыт красивыми туями, которые создают ощущение приватности.
В каждом номере:
- холодильник;
- кондиционер;
- телевизор (кабельное TV на 12 каналов);
- графин и стакан;
- комплект постельного белья;
- комплект полотенец - банное и для лица;
- санузел с душем;
- одноразовое мыло;
- балкон без мебели;
- сушка для белья (веревка и прищепки) на балконе.
В стоимость размещения в номере включены:
- Reception 24/7
- влажная уборка номеров: 1 раз в 2 дня;
- смена постельного белья: 1 раз в 7 дней (или по требованию за отдельную плату);
- смена полотенец: 1 раз в 7 дней (или по требованию за отдельную плату);
- трехразовое питание по системе “Шведский стол”;
- детская анимация в летний период по расписанию;
- оборудованный пляж со спасателями и охраной. На пляже для всех гостей – шезлонги, зонтики, кабинка для переодевания, скамейки. Время работы с 8:00 до 20:00;
- Wi-Fi в холлах на каждом этаже;
- место для вашего автомобиля на открытой стоянке на территории;
- пользование гладильной комнатой;
- пользование микроволновой печью (расположена в гладильной комнате);
- регистрация иностранных граждан;
- услуга “Будильник”;
- вызов такси, кареты скорой помощи;
- пользование мангалом (также предоставляются набор шампуров и казан) по предварительному бронированию на Reception;
- пользование электрическим чайником (по запросу у горничной на каждом этаже).
- пользование настольным теннисом и тренажерным залом на территории.
Стоимость указана в рублях за номер в сутки и включает трехразовое питание для всех гостей:
|Категория номера
|Основных мест в номере
|Дополнительных мест в номере
|Сезон
|Высокий сезон
|01.06.21 - 24.06.21
28.08.21 - 20.09.21
|25.06.21 - 27.08.21
|FB (трехразвовое питание)
|Стандарт одноместный
|1
|0
|2100
|2600
Обращаем Ваше внимание:
- в номере этой категории доступно размещение одного ребёнка до 4-х полных лет бесплатно с предоставлением питания и нет дополнительных мест;
- бронирование номеров осуществляется только на период от 3-х ночей;
- фактические интерьеры и цветовое оформление номеров этой категории могут отличаться от представленных на фото, с сохранением заявленных основных характеристик номера и его комплектации.