Стандарт одноместный

Уютный однокомнатный номер рассчитан на 1 основное место.

Площадь номера - 9 кв.м.

Основное место - односпальная кровать или полуторный диван.

ОТЛИЧИЕ: номера данной категории располагаются на 1-4 этажах. Вид с верхних этажей может быть либо на прилегающую парковую территорию, либо на море. Вид с первых этажей закрыт красивыми туями, которые создают ощущение приватности.

В каждом номере:

сушка для белья (веревка и прищепки) на балконе.

сушка для белья (веревка и прищепки) на балконе.

сушка для белья (веревка и прищепки) на балконе.

сушка для белья (веревка и прищепки) на балконе.

сушка для белья (веревка и прищепки) на балконе.

сушка для белья (веревка и прищепки) на балконе.

комплект полотенец - банное и для лица;

комплект полотенец - банное и для лица;

комплект полотенец - банное и для лица;

комплект полотенец - банное и для лица;

комплект полотенец - банное и для лица;

комплект полотенец - банное и для лица;

В стоимость размещения в номере включены:

Reception 24/7

влажная уборка номеров: 1 раз в 2 дня;

смена постельного белья: 1 раз в 7 дней (или по требованию за отдельную плату);

смена полотенец: 1 раз в 7 дней (или по требованию за отдельную плату);

трехразовое питание по системе “Шведский стол”;

детская анимация в летний период по расписанию;

оборудованный пляж со спасателями и охраной. На пляже для всех гостей – шезлонги, зонтики, кабинка для переодевания, скамейки. Время работы с 8:00 до 20:00;

Wi-Fi в холлах на каждом этаже;

место для вашего автомобиля на открытой стоянке на территории;

пользование гладильной комнатой;

пользование микроволновой печью (расположена в гладильной комнате);

регистрация иностранных граждан;

услуга “Будильник”;

вызов такси, кареты скорой помощи;

пользование мангалом (также предоставляются набор шампуров и казан) по предварительному бронированию на Reception;

пользование электрическим чайником (по запросу у горничной на каждом этаже).